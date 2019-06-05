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США не будут вести дела с Мексикой, если она не остановит поток мигрантов — Трамп

5 июня, 21:02

В Вашингтоне начинаются переговоры представителей США и Мексики о пошлина

Фото: REUTERS/Henry Nicholls/Pool
Фото: REUTERS/Henry Nicholls/Pool.

Мексика должна остановить поток мигрантов в США, в противном случае Вашингтон не будет вести с ней дела и заключать соглашение по торговым пошлинам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая в среду на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, которая состоялась в ирландском аэропорту Шаннон.

"Наркотики, которые попадают к нам, люди, которых никто не регистрирует, которые приезжают миллионами, — Мексика может это остановить, они обязаны это остановить. В противном случае мы просто не сможем вести с ними дела. Это очень просто. И я думаю, что они остановят это. Я думаю, что они хотят заключить соглашение, и они отправили своих самых высокопоставленных людей, чтобы попытаться это сделать", — сказал он. В США видеозапись выступления Трампа распространила телекомпания C-SPAN.

В среду в Вашингтоне начинаются переговоры представителей США и Мексики о пошлинах. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом и госсекретарем Майклом Помпео.

Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.

Ранее Трам заявил, что американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начнутся в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.

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Тег Мексика, США, Вашингтон, иммигранты, Дональд Трамп

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Источник:

ТАСС

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