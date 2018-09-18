США не будут заключать с РФ новый договор по контролю над вооружением

Нынешняя администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом не рассматривает возможность заключения с Россией нового договора по контролю над вооружениями, не предусматривающего режима проверки его выполнения. Об этом сообщили во вторник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон и помощник заместителя американского министра обороны по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг.

Вопрос на эту тему им был задан на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Сенатор Кристофер Кунс (демократ, от штата Делавэр) поинтересовался, изучает ли правительство США вариант подготовки вместе с Россией нового договора по контролю над вооружениями, который бы не предполагал строгих мер верификации. Законодатель пояснил, что имеет в виду, в частности, пример российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 2002 года. "Нет, сэр", – ответила Томпсон. "Насколько я знаю, нет, сенатор", – сказал в свою очередь и Трахтенберг.

В связи с этим Томпсон подчеркнула, что не стала бы рекомендовать исполнительной ветви власти США подписывать такое соглашение. "Я бы не стала. Я бы хотела гарантировать, что меры верификации интегрированы в любой договор, заключения которого мы добиваемся", – заявила заместитель руководителя американского внешнеполитического ведомства.

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Обсуждение этой темы шло в развитие вопроса о судьбе российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Трамп в феврале 2017 года критиковал ДСНВ, но впоследствии Белый дом сигнализировал, что не исключает продления договора.

Ранее эксперты отмечали, что наибольшую обеспокоенность вызывает риск расторжения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и РФ.

В 2017 году исполнилось ровно 30 лет с тех пор, как 8 декабря 1987-го Горбачев и Рейган договорились не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. В итоге, до 1991 году Россия и США ликвидировали около 2700 ракет.

Еще в 2014 году США обвинили Россию в одностороннем нарушении Договора о РСМД, которая проводила испытания запрещенной крылатой ракеты, а уже в 2017-м разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Их дальность полета превышает разрешенные Договором о РСМД 500 км.