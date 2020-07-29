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США не исключат, что будут поставлять свою вакцину от коронавируса другим странам

29 июля, 01:52

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В США было значительно увеличено производство материалов, необходимых для вакцины

Соединенных Штатов Америки допускают, что будут снабжать своей вакциной от нового коронавируса другие страны. Об этом президент США Дональд Трамп, - пишет ТАСС.

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"Когда у нас будет эта вакцина, она будет распространяться. Это будет очень быстрый процесс по всей стране. Возможно, мы будем снабжать большим количеством вакцины другие части мира, как делаем это с аппаратами искусственной вентиляции легких", — сказал глава вашингтонской администрации.

По словам Трампа, в США было значительно увеличено производство материалов, необходимых для вакцины. "Мы на пути к тому, чтобы быстро произвести 100 млн доз, когда вакцина будет одобрена, что может произойти очень скоро. А вскоре после этого — 500 млн доз", — добавил американский лидер.

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Ранее сообщалось, в США стартовал третий этап испытания вакцины от коронавируса. Американская компания Pfizer может оказаться первой, чья вакцина от пандемии нового коронавируса пройдет клинические испытания, после чего власти США получат от компании 100 млн доз.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США вакцина Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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