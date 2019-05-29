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США не исключат возможности приостановки обучения турецких пилотов на F-35

29 мая, 02:16

Соединенные Штаты продолжают тренировать турецких пилотов на авиабазе Люк, что в штате Аризона

Фото: Wikipedia

Власти США рассматривают возможность приостановки обучения турецких военных летчиков навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с решением Анкары приобрести у РФ зенитные ракетные системы С-400. Об этом сообщило агентство Reuters.

В середине мая 2019 года министр ВВС США Хезер Уилсон заявляла, что Соединенные Штаты продолжают тренировать турецких пилотов на авиабазе Люк (штат Аризона). Однако, по ее словам, в Вашингтоне сомневаются, что смогут передать F-35 стране, "имеющей С-400, который был создан для того, чтобы пытаться наносить поражение" этим и подобным им самолетам.

Напомним, что ВВС США начали первое развертывание истребителей пятого поколения F-35A Lightning II на Ближнем Востоке, которые расширят антитеррористические возможности западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, в частности, в Сирии и Ираке, а также Афганистане.

Кроме того мы писали, что в США решили провести масштабную проверку истребителей-бомбардировщиков F-35.

В апреле сообщалось, что ВВС США начали первое развертывание истребителей пятого поколения F-35A Lightning II на Ближнем Востоке, которые расширят антитеррористические возможности западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, в частности, в Сирии и Ираке, а также Афганистане.

Оснащение "режим зверя" (иначе — "третьего дня войны") предполагает размещение оружия на внешней стороне истребителя, в отличие от, например, "режима невидимки" ("первого дня войны"), когда вооружение должно располагаться исключительно внутри самолета. Предполагается, что по мере развития военного конфликта истребитель деградирует, что отрицательно сказывается на его малозаметности для радаров, вследствие чего самолет допускается оснащать максимально возможными вооружениями.

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Тег США, Турция

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ТАСС

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