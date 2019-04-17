США впервые развернули F-35 пятого поколения на Ближнем Востоке
Два F-35A Lightning II разместили на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ
Военно-воздушные силы США в понедельник, 15 апреля, впервые развернули новейшие истребители-бомбардировщики F-35A в ближневосточном регионе. Об этом сообщили в ВВС Соединенных Штатов.
Отмечается, что два F-35A Lightning II разместили на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ для поддержки сил Международной антитеррористической коалиции.
"Мы добавляем в наш арсенал передовую систему вооружений, которая значительно расширяет возможности коалиции", – сказал глава Центрального командования США генерал-лейтенант Джозеф Гуастелла.
Ранее сообщалось, что Британия закупит у США 17 новейших истребителей F-35B.
Также министерство обороны Польши сообщило о планах приобрести к 2026 году 32 многоцелевых самолета пятого поколения в рамках технической модернизации Вооруженных сил республики.
Кроме того мы писали, что в США решили провести масштабную проверку истребителей-бомбардировщиков F-35.
Также мы писали, что самый современный в мире истребитель F-35 упал в цене.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " США впервые развернули F-35 пятого поколения на Ближнем Востоке". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Турция готова купить у России еще одну С-400
Изначально Анкара планировала купить одну партию российскую ЗРК, но из-за позиции США может этим не ограничиться
В США призвали Турцию выбрать между НАТО и российскими С-400
По словам Пенса, закупка С-400 "представляет большую опасность для НАТО"
В МИД Турции ответили на угрозы США приостановить поставки F-35 из-за С-400
Турция надеется договориться с США о получении американских истребителей-бомбардировщиков F-35
США не оставляют попыток договориться с Турцией по С-400
Американский генерал отметил, что С-400 и F-35 – несовместимые системы