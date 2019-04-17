США впервые развернули F-35 пятого поколения на Ближнем Востоке

Два F-35A Lightning II разместили на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ

F-35. Фото: Flickr.

Военно-воздушные силы США в понедельник, 15 апреля, впервые развернули новейшие истребители-бомбардировщики F-35A в ближневосточном регионе. Об этом сообщили в ВВС Соединенных Штатов.

Отмечается, что два F-35A Lightning II разместили на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ для поддержки сил Международной антитеррористической коалиции.

"Мы добавляем в наш арсенал передовую систему вооружений, которая значительно расширяет возможности коалиции", – сказал глава Центрального командования США генерал-лейтенант Джозеф Гуастелла.

Ранее сообщалось, что Британия закупит у США 17 новейших истребителей F-35B.

Также министерство обороны Польши сообщило о планах приобрести к 2026 году 32 многоцелевых самолета пятого поколения в рамках технической модернизации Вооруженных сил республики.

Кроме того мы писали, что в США решили провести масштабную проверку истребителей-бомбардировщиков F-35.

Также мы писали, что самый современный в мире истребитель F-35 упал в цене.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " США впервые развернули F-35 пятого поколения на Ближнем Востоке". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.