США не исключают, что "российские тролли" пытаются разжечь конфликт в Чили

Протесты в Чили. Фото: REUTERS/RG/TC

США предполагают, что "российские тролли" пытаются разжечь политические разногласия в Чили.

Об этом заявил старший сотрудник госдепа США.

"То, что мы прокомментировали в отношении России, – это то, что мы видим четкие признаки того, что люди используют эту дискуссию (в обществе – ред.) и искажают ее с помощью использования и злоупотребления троллингом в социальных сетях. Вместо того, чтобы позволить гражданам Чили иметь свои собственные дебаты о том, какой курс должна принять их страна, они стремились усугубить разногласия, разжечь конфликт и везде действовать как помеха демократическим дебатам. Вот в чем проблема", – заявил старший чиновник госдепа.

"Если вы оглянетесь на некоторые из комментариев, которые мы сделали относительно российского влияния на события в Чили в последние дни, то вы увидите, что на самом деле основное внимание уделяется среде социальных сетей, в которой они имели место", – уточнил он.

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По его мнению, Россия в целом заинтересована в разрозненности в регионе. Однако отказался ответить на вопрос, есть ли признаки того, что эти действия в интернете связаны с российскими властями.

Минимум 1132 человека были госпитализированы с ранениями и травмами, полученными в ходе протестов в Чили, с 17 октября. Об этом сообщил Национальный институт прав человека республики.

По его данным, среди пострадавших 38 получили пулевые ранения, 295 человек были ранены дробью, 238 — из огнестрельного оружия, тип которого не был установлен. Число задержанных в ходе протестов достигло 3535 человек, среди них 375 — несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что в акциях протеста в Чили 25 октября приняли участие более одного миллиона человек. Такую оценку количества протестующих привела мер столицы Чили Сантьяго Карла Рубилар.

Причиной начала массовых беспорядков стал рост цены на проезд в метро в пиковые часы с 800 до 830 песо (1,17 доллара США).

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