В протестах в Чили приняли участие более миллиона граждан

В акциях протеста в Чили 25 октября приняли участие более одного миллиона человек. Такую оценку количества протестующих привела мер столицы Чили Сантьяго Карла Рубилар.
В своем Twitter она охарактеризовала этот день как "исторический" и выразила восхищение "мирным маршем", который "представляет собой мечту о новом Чили".
Это рекордное количество участников от начала демонстраций с требованиями улучшить социальные стандарты и добиться отставки президента страны Себастьяна Пиньеры. Протесты начались около недели назад и уже привели к многочисленным жертвам.
Массовые акции прошли также в других крупных городах страны.
Пиньера отреагировал на демонстрации, назвав их "многолюдным, счастливым и мирным маршем", на котором люди требовали "справедливой" страны.
"Мы все услышали этот призыв. Мы все изменились. В единстве и с Божьей помощью мы пойдем путем в Чили, которое будет лучшим для нас всех", – написал президент страны в Twitter.
Напомним, что число погибших в ходе беспорядков, сотрясающих Чили, достигло 19 человек. Последней к настоящему времени жертвой стал гражданин Перу, умерший в больнице.
Причиной начала массовых беспорядков стал рост цены на проезд в метро в пиковые часы с 800 до 830 песо (1,17 доллара США).
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