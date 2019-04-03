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США не считают Китай противником и хотят свободно торговать

Сегодня, 04:24

Ранее американское военное командование неоднократно заявляло, что Китай — противник США

Фото: Pixabay
США не считают Китай противником и хотят свободно торговать //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/c5a/e3e/5c8c5ae3e72cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/c5a/e3e/5c8c5ae3e72cb.jpg США Ранее американское военное командование неоднократно заявляло, что Китай — противник США

США не считают Китай противником и хотят вести с ним свободную и честную торговлю. Об этом заявила во вторник на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"Мы оцениваем степень риска. Мы гораздо активнее работаем по этому вопросу в отношении Китая. Мы не считаем Китай противником. Мы хотим вести свободную и честную торговлю с Китаем", — сказала Хатчисон.

Она напомнила, что "Америка, безусловно, работает над торговым соглашением, согласно которому Китай будет соблюдать положения Всемирной торговой организации", а также обеспечит безопасность информационных технологий.

При администрации Дональда Трампа американское военное командование неоднократно заявляло, что Китай — противник США. Соответствующая позиция прописывалась во многих военных доктринах и стратегиях.

Напомним, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин 28 марта прибыли в Пекин для участия в очередном раунде торговых переговоров с китайскими чиновниками. Их целью является соглашение, которое положит конец торговой войне Китая и США.

 Переговоры продолжатся, пока не будет достигнут прогресс в обсуждении ключевых вопросов. "Они могут идти до мая, июня, никто не знает. Возможно, это (заключение сделки. – Ред.) случится в апреле, мы не знаем", – сказал представитель администрации США.

На прошлой неделе Трамп сказал, что Вашингтон может сохранить пошлины на китайские товары на "значительный период" времени, чтобы гарантировать соблюдение Пекином потенциального торгового соглашения.

При этом министр торговли США увидел хорошие перспективы для торгового соглашения с Китаем.

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Тег торговля, Китай, США

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Источник:

ТАСС

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