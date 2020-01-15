США не стремятся к смене режима в Иране, но очень внимательно следят за протестами – Трамп

«В этот момент иранцы вышли на улицы в таком количестве, какого еще не было», - заявил Трамп

/ Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Соединенные Штаты Америки не ставят целью смену режима в Иране, но внимательно отслеживают ситуацию с акциями протеста в исламской республике. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Висконсин.

"В этот момент иранцы вышли на улицы в таком количестве, какого еще не было. Они протестуют против репрессий режима и требуют лучшего будущего, великие люди, — утверждал хозяин Белого дома. — Народ устал смотреть, как их власть грабит Иран, чтобы сеять смерть, насилие и войны". "Правительство Ирана не должно допускать насилия или убивать кого-либо из протестующих, весь мир следит за этим", — добавил он.

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"Мы внимательно, очень внимательно следим, — отметил Трамп. — Мы не стремимся к смене режима".

Более подробно об этом вы можете узнать в специальном материале "Протесты в Иране: будет ли революция и при чем тут США" на сайте "Сегодня".

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Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 3 января Соединенные Штаты ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

Власти Ирана пообещали отомстить за смерть генерала и 8 января выпустили баллистические ракеты по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль в Ираке. Кроме американских войск, на них были дислоцированы также солдаты международной коалиции.

На фоне эскалации Иран сбил пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины" с 176 человеками на борту – все они погибли. Иранские военные назвали это ошибкой и заявили, что спутали самолет с вражеским объектом.

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