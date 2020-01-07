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США не впустили иранского министра на Совбез ООН

7 января, 11:59

Американские пограничники по много часов задерживают иранцев и американских граждан иранского происхождения

Джавад Зариф. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Джавад Зариф. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Американские власти отказали в выдаче дипломатической визы главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который 9 января собирался посетить заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщили американские СМИ, а также подтвердили в министерстве иностранных дел Ирана. В частности, Foreign Policy пишет, что Зариф запросил визу "несколько недель назад".

Отказ выдать ему визу может стать нарушением соглашения между Организации Объединенных Наций и США от 1947 года, согласно которому Америка обязалась впускать в страну всех участников мероприятий ООН, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке.

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В Госдепартаменте США отказ в визе иранскому министру комментировать не стали, но самой очевидной причиной является обострение в отношениях с Тегераном после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада 3 января по приказу президента Дональда Трампа.

Кроме того, американские правозащитные организации сообщают о задержании на границе США десятков граждан Ирана и американцев иранского происхождения. Многих из них допрашивали в течение нескольких часов.

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Касем Сулеймани. Фото: пресс-служба верховного лидера Ирана Али Хаменеи

В частности, по данным вашингтонского отделения Совета по американо-исламским отношениям, более 60 человек всех возрастов были задержаны на границе с Канадой на срок до 10 часов. Их допрашивали об их политических взглядах, отобрали у них паспорта, ключи от машин и смартфоны.

Национальный ирано-американский совет уже пожаловался по этому поводу в Министерство внутренней безопасности США, но в пограничной службе отрицают дискриминацию в отношении путешественников по признаку религии, расы или этнической принадлежности.

Более подробно о причинах последнего обострения ситуации на Ближнем Востоке и в иранско-американских отношениях в частности читайте в статье "Герой Ирана в черном списке ООН: что известно о генерале Сулеймани, убитом авиацией США".

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