США обеспокоены претензиями России на Северный морской путь

Провокационные действия Москвы являются частью модели агрессивного поведения России в Арктике

Фото: AFP

Соединенные Штаты считают Северный морской путь международными водами и беспокоятся по поводу действий России в отношении это транспортного коридора. Об этом заявил в понедельник, 6 мая, госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в финском Рованиеми на заседании Арктического совета министерского уровня.

"Мы обеспокоены претензией России на международные воды Северного морского пути, в том числе новыми планами по его соединению с китайским "Морским шелковым путем", - сказал шеф американской дипломатии.

По его словам, "на Северном морском пути Москва уже незаконным образом требует, чтобы другие страны запрашивали разрешение на прохождение, пуская на борт иностранных кораблей российских лоцманов под угрозой применения военной силы и потопления тех, кто не выполняет данное требование".

"Эти провокационные действия являются частью модели агрессивного поведения России в Арктике", – утверждал глава внешнеполитического ведомства США.

В 1991 год Северный морской путь был открыт для международного судоходства, однако в официальных российских документах он определен как "исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация". Длина пути от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения – 5,6 тыс. км, этот маршрут почти в два раза короче других морских путей из Европы на Дальний Восток.

Ранее ВМС США прокомментировали военные планы России на Арктику.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " США обеспокоены претензиями России на Северный морской путь". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"