ВМС США прокомментировали военные планы России на Арктику

Соединенные Штаты планируют нарастить военное присутствие в Арктике

Россия объявила Арктику зоной своих интересов. Фото: AFP

Военно-морские силы (ВМС) США считают приоритетом свое присутствие в Арктике, а не увеличение числа американских военных баз в регионе. Об этом заявил заместитель начальника штаба ВМС США вице-адмирал Уильям Морэн, комментируя на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне вопрос о военном присутствии России в Арктике.

"Для меня базы менее важны, чем присутствие, - подчеркнул американский военачальник. – Думаю, мы должны обеспечивать присутствие, требующееся для того, чтобы люди понимали, что это важно для Соединенных Штатов".

С точки зрения Морэна, вопрос о целесообразности создания новых баз ВМС и Береговой охраны США на Аляске является частью дебатов относительно того, следует ли добиваться расширения этих двух видов ВС.

"Речь идет о классическом примере споров о том, соответствует ли размер ВМС решению всех тех задач, которые перед ним ставятся. Это фундаментальные обсуждения, которые мы ведем последние несколько лет", - сказал вице-адмирал.

"Арктика для нас очень важна", - добавил в заключение замначштаба ВМС.

Ранее сообщалось, что Пентагон меняет свои оперативные планы в Арктике, чтобы противостоять возрастающему влиянию в регионе России и Китая.

"Мы обновили наши планы: нам пришлось поменять дислокацию некоторых наших сил, мы поменяли свои оперативные планы, чтобы мы могли обеспечить сдерживание. Мы посылаем сигнал о том, как важна Арктика для нас", - сообщил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кертис Скапаротти.

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