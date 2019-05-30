США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
Имеется в виду нарушение Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаниях, которую приняла Генеральная Ассамблея ООН в 1996 году.
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли предполагает, что Россия проводила новые испытания тактического ядерного оружия, нарушив международные соглашения.
Об этом Эшли заявил на научной конференции в Hudson Institute, сообщает Financial Times.
"США считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на испытания ядерного оружия в соответствии со стандартом нулевого ядерного заряда", – цитирует издание американского генерала.
Эшли не предоставил дополнительных подробностей относительно упомянутых испытаний, но, как предполагает Financial Times, они могли проводиться за Полярным кругом. Издание отмечает, что по мнению Эшли, эти испытания являются частью более широкого поворота в стратегии РФ относительно использования ядерного оружия.
Также уточняется, что по убеждению генерала, основной прирост будет происходить за счет тактического, а не стратегического ядерного оружия.
Ранее госсекретарь Майкл Помпео подтвердил, что США надеются начать переговоры с Россией и Китаем для выработки новых договоренностей по контролю над вооружениями.
Также сообщалось, что Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Иране объяснили, почему отказались от разработки ядерного оружия
У Ирана есть технологические возможности для получения ядерного оружия, но он не станет его разрабатывать по религиозным соображениям
ООН: Угроза ядерной войны наиболее высока со времен Второй мировой
Cитуация в сфере контроля над вооружениями меняется, отчасти из-за стратегической конкуренции между Китаем и США
Сдерживание Ирана: Пентагон может отправить на Ближний Восток до 120 тысяч военнослужащих
Американских военных могут направить, если Иран ускорит работу над ядерным оружием
Иран частично вышел из ядерной сделки: как отреагировали в мире
Международные партнеры Тегерана по СВПД сожалеют о решении иранцев и призывают их вернуться к исполнению условий