США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

Имеется в виду нарушение Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаниях, которую приняла Генеральная Ассамблея ООН в 1996 году.

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Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли предполагает, что Россия проводила новые испытания тактического ядерного оружия, нарушив международные соглашения.

Об этом Эшли заявил на научной конференции в Hudson Institute, сообщает Financial Times.

"США считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на испытания ядерного оружия в соответствии со стандартом нулевого ядерного заряда", – цитирует издание американского генерала.

Эшли не предоставил дополнительных подробностей относительно упомянутых испытаний, но, как предполагает Financial Times, они могли проводиться за Полярным кругом. Издание отмечает, что по мнению Эшли, эти испытания являются частью более широкого поворота в стратегии РФ относительно использования ядерного оружия.

"Мы десятилетиями работали вместе с Россией над реальным сокращением ядерных потенциалов, а теперь она развивает способности собственного ядерного оружия. Мы предполагаем, что их общий ядерный арсенал значительно возрастет в следующее десятилетие", - приводит издание слова Эшли.

Также уточняется, что по убеждению генерала, основной прирост будет происходить за счет тактического, а не стратегического ядерного оружия.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео подтвердил, что США надеются начать переговоры с Россией и Китаем для выработки новых договоренностей по контролю над вооружениями.

Также сообщалось, что Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия.

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