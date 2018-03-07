США объявили о введении новых санкций против КНДР

Госдепартамент США сообщил о введении дополнительных санкций против Пхеньяна по обвинению в применении боевого отравляющего вещества VX для убийства Ким Чен Нама – брата нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына – в аэропорту столицы Малайзии в феврале минувшего года.

"США решительно осуждают использование химического оружия для убийства", – говорится в сообщении госдепа.

В сообщении утверждается, что Соединенными Штатами было установлено применение властями Северной Кореи для убийства Ким Чен Нама отравляющего вещества VX, относящегося к разряду химического оружия.

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Госдепартамент подчеркнул, что Вашингтон не намерен позволять КНДР разработку и применение каких-либо видов оружия массового поражения.

Дополнительные санкции вводятся с 5 марта 2018 года.

Ким Чон Нам был убит 13 февраля 2017 года. Он скончался на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура ему плеснули в лицо жидкостью.

Малазийская полиция сообщила, что субстанция, которая была применена для убийства брата северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Чон Нама идентифицирована, как Ви-Экс агент.

В полиции уточнили, что пробы, которые исследовала малазийская химическая лаборатория, были отобраны из глаз и лица мертвого Ким Чон Нама.

Ви-Экс (VX) – фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Это самое токсичное из когда-либо искусственно синтезируемых веществ, применяемых в химическом оружии. Вещество было создано в 1955 году в Великобритании. Изначально разрабатывалось как пестицид, однако из-за крайне высокой токсичности не нашло применения в сельском хозяйстве.