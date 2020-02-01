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США объявили режим чрезвычайной ситуации из-за смертельного коронавируса

1 февраля, 09:33

Режим начнет действовать с 17:00 2 февраля

/ Фото: Getty Images

В США с воскресенья, 2 февраля, на всей территории страны вводится режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом, вспышку которого ранее зафиксировали в Китае. Об этом сообщил американский министр здравоохранения Алекс Азар.

Напомним, что Штаты уже запретили въезд в страну почти всем иностранцам, которые в последние дни посещали Китай. Кроме того, всех граждан США, которые в последние две недели побывали на "родине" вируса-убийцы – в китайской провинции Хубэй, – по возвращении в США поместят на принудительный карантин на 14 дней.

Как сообщается на сайте министерства здравоохранения США, режим чрезвычайной ситуации начнет действовать с 17:00 в воскресенье (по вашингтонскому времени).

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Решение принято на фоне того, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Напомним, что число заболевших в Китае вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией достигло 9692, из них 213 человек скончались.

Более детально о ситуации с распространением смертельного вируса читайте в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США чрезвычайная ситуация коронавирус

Источник: Сегодня

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