Иностранцам запретили въезжать в США: кто попал в "черный список"

Фото: REUTERS/Tingshu Wang

На фоне стремительного распространения "китайского" типа коронавируса администрация президента США Дональда Трампа временно запретила въезжать в страну почти всем иностранцам, которые в последние дни посещали Китай.

Об этом на брифинге 31 января сообщил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, назвав единственную категорию людей, которая составит исключение.

"Президент подписал указ, который временно запрещает въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск с точки зрения передачи вируса 2019-nCoV. В результате иностранным гражданам, за исключением непосредственных членов семей американских граждан и постоянных резидентов, побывавшим в Китае за последние 14 дней, будет отказано во въезде в США", — сказал Азар.

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Запрет вступит в силу 2 февраля, добавил министр.

Кроме того, всех граждан США, которые в последние две недели побывали на "родине" вируса-убийцы – в китайской провинции Хубэй – по возвращению в США поместят на принудительный карантин на 14 дней.

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Таким образом, утверждает Азар, Белый дом стремится сохранить на низком уровне риск заражения вирусом 2019-nCoV для граждан США.

"Самое важное из того, что мы делаем, это предлагаем помощь правительству Китая в том, чтобы воспрепятствовать распространению вируса. Мы тесно взаимодействуем с китайскими властями и со Всемирной организацией здравоохранения", – отметил глава американского Минздрава.

Напомним, что число заболевших в Китае вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией достигло 9 692, из них 213 человек скончались.

Более детально о ситуации с распространением смертельного вируса читайте в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

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