США отправили к границам России самолет-разведчик

Американский самолет выполнил серию пролетов вдоль границ области в небе над Польшей, Балтикой, а также Литвой

Самолет-разведчик. Фото: mil.in.ua

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в среду днем совершил очередной трехчасовой полет у границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, выполнил серию пролетов вдоль границ области в небе над Польшей, Балтикой, а также Литвой. Это уже второй полет разведчика у Калининградской области за последние два дня.

Также в среду вблизи морских границ России на Черном море были зафиксированы полеты стратегического беспилотного летательного аппарата ВВС США RQ-4A Global Hawk и самолета воздушной разведки и управления нанесением ударов британских Королевских ВВС Sentinel R.1.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов направили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V для патрулирования неподалеку от побережья оккупированного Россией Крымского полуострова и их Черноморского побережья вблизи Новороссийска

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