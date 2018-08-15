США перебрасывают дополнительные войска в еще одну страну на границе с Россией

Сегодня, 16:47

Часть военных, которые будут находиться в Норвегии на ротационной основе, планируется разместить ближе к границе с РФ, нежели сейчас

В Норвегии появится больше американских солдат. Фото: из открытых источников
В Норвегии появится больше американских солдат. Фото: из открытых источников

Численность американского воинского контингента в Норвегии будет увеличена с 330 до 700 морских пехотинцев, говорится в заявлении Минобороны Норвегии, выдержки из которого приводят в среду западные СМИ.

При этом часть военных, которые будут находиться в Норвегии на ротационной основе, планируется разместить ближе к границе с РФ, нежели сейчас.

В Осло подчеркивают, что подобное усиление присутствия США в Норвегии не следует воспринимать как военную эскалацию. Норвежская сторона настаивает на том, что военные США будут находиться на территории страны для выполнения исключительно тренировочных миссий.

Ранее глава МИД страны Ине Эриксен Серейде заявила журналистам, что это решение не направлено против России и не нацелено на формирование постоянной американской базы в Норвегии.

План присутствия вооруженных сил на ротационной основе в Норвегии рассчитан на срок до пяти лет. Решение о первоначальном размещении военных на полгода было принято в начале 2017 года, в прошлом июне было принято решение о продлении сроков их присутствия. Они должны были покинуть страну до конца этого года.

Это первые военные иностранного государства, которые дислоцируются в Норвегии со времен Второй мировой войны.

Как известно США увеличили свое военное присутствие в Польше и странах Балтии.

Напомним, страны Балтии попросили США прислать больше авиации и кораблей.
Россия, Норвегия, США, НАТО, военные, морпехи
Источник:

Интерфакс-Украина

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