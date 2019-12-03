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США планируют построить новый участок "стены Трампа" на границе с Мексикой

3 декабря, 06:46

Завершение работ ожидается 30 декабря 2020 года

/ Фото: The Washington Post

США планируют возвести к 30 декабря 2020 года новый участок ограждения на границе с Мексикой в штате Аризона, стоимость работ составит около 400 млн долларов. Как следует из опубликованного на сайте оборонного ведомства пресс-релизе, Пентагон уже определил подрядчика — им станет компания из Северной Дакоты.

"Fisher Sand and Gravel Co. получает контракт на 399,962 млн долларов по строительству пограничной инфраструктуры по южному периметру заповедника „Кабеса Приета" в Аризоне. Завершение работ ожидается 30 декабря 2020 года", — отмечается в тексте.

По данным газеты The Washington Post, длина нового участка составит примерно 50 км.

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Протяженность американо-мексиканской границы составляет 3,14 тыс. км. Сейчас завершено строительство 122 км ограждения, которое на большей части участков выполнено в виде забитых в землю столбов из стали и железобетона. Дополнительные участки стены протяженностью в 724 км американские власти планируют возвести к концу следующего года.

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Газета 2 ноября сообщала, что за последние месяцы злоумышленники с помощью приобретенных в магазинах за 100 долларов аккумуляторных сабельных пил смогли преодолеть ограждения, чтобы попасть на территорию США. Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами выразил убежденность в том, что участки ограждения очень прочны и их можно легко отремонтировать даже после того, как их умышленно повредят.

Напомним, что ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на состоявшейся в марте встрече со своими помощниками предлагал стрелять по ногам мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу со стороны Мексики. Но советники президента отвергли инициативу Трампа как противоречащую законодательству.

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Мексика США граница мигранты стена Дональд Трамп ограждение

Источник: ТАСС

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