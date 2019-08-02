Ранее согласно этому договору Москва и Вашингтон уничтожили почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов

/ Фото: pexels.com

США покидают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 2019-08-02T01:51:10+03:00 США Ранее согласно этому договору Москва и Вашингтон уничтожили почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов

Соединенные Штаты Америки выходят в пятницу изроссийско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года. Таким образом, в историю окажется отправлено одно из соглашений, благодаря которому Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля на основании нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. По версии администрации США, нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергла.

США в феврале предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него через 6 месяцев, если Россия не выполнит их определенные требования, включающие прежде всего уничтожение ракеты 9М729.

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В 2002 году Соединенные Штаты вышли из российско-американского Договора по ПРО, сейчас покидают ДРСМД. Также Америка может покинуть договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Мир впервые за последние 50 лет может останется без ограничений ядерных потенциалов.

Подписанное США и СССР в 1987-м году соглашение позволило значительно уменьшить угрозу ядерной войны на территории Европейского континента.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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