США прекратили программы помощи в Сирии – СМИ

США прекратили программы по "стабилизации местного общества" и "поддержке независимого общества и СМИ" на северо-западе Сирии

Администрация Трампа прекратила программы помощи на северо-западе Сирии, в рамках которых США ежегодно выделяли средства для "стабилизации местного общества" и на "поддержку независимого общества и СМИ" в этом регионе. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источник в администрации.

В издании подчеркнули, что соответствующее решение было принято для сокращения расходов США в Сирии. Так же в сообщении отмечено, что не так давно США заморозили финансирование гуманитарной организации "Белые каски", которая оказывает помощь мирным жителям, страдающим от военных действий.

На так давно США впервые отказались от переговоров по Сирии - делегация США не будет принимать участие в девятом раунде переговоров по Сирии в Астане.

На одной из предыдущих встреч в Астане страны-гаранты были близки к согласованию итогового документа, однако его подписание так и не состоялось.

Как сообщалось, государственный секретарь США,которые ранее заявили о победе над ИГ в Ираке и Сирии, Майк Помпео заявил, что главные усилия Соединенных Штатов и союзников в урегулировании сирийского вопроса направлены на то, чтобы установить мир в этой стране и не допустить появления там новых террористических группировок.