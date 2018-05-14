США впервые отказались от переговоров по Сирии в Астане – СМИ

Сегодня, 10:39

Девятый раунд межсирийских переговоров пройдет в столице Казахстана Астане 14-15 мая

Переговоры по Сирии в Астане. Фото: gettyimages
Переговоры по Сирии в Астане. Фото: gettyimages

Делегация США не будет принимать участие в девятом раунде переговоров по Сирии в Астане, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Их не будет", – сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос об участии США в "Астана-9".

"Делегация США воздержалась от участия в нынешнем раунде переговоров по Сирии в Астане", – сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков журналистам в понедельник.

Девятый раунд межсирийских переговоров пройдет в столице Казахстана Астане 14-15 мая.

Ранее пресс-служба МИД Казахстана сообщала, что все участники Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в переговорах. В них примут участие делегации государств-гарантов – России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.

В качестве наблюдателей, по данным МИД Казахстана, во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании.

На одной из предыдущих встреч в Астане страны-гаранты были близки к согласованию итогового документа, однако его подписание так и не состоялось.
Сирия, США, переговоры, астана
Источник:

Интерфакс

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