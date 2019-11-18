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США пригрозили Египту санкциями за покупку российских истребителей

18 ноября, 15:16

Под вопросом окажется возможность дальнейшего приобретения Египтом американского оборудования

/ Фото: AFP

Покупка властями Египта истребителей у России поставит Каир под угрозу американских санкций. Об этом сообщил в понедельник помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, передает агентство Reuters. Соответствующее заявление он сделал в ходе 16-го международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019.

По его словам, под вопросом окажется и возможность дальнейшего приобретения Египтом американского оборудования. Представитель американского внешнеполитического ведомства также отметил, что Каир уведомлен Госдепом о возможных рисках.

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Ранее газета Wall Street Journal информировала, что госсекретарь США Майкл Помпео и глава Пентагона Марк Эспер направили на прошлой неделе министру обороны и военной промышленности Египта генерал-полковнику Мухаммеду Заки письмо, в котором предостерегли Египет от покупки истребителей Су-35 у России. В мае этого года Помпео уже заявлял о том, что США рассчитывают на отказ Египта от покупки Су-35.

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Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Китая за покупку российских истребителей и ракетных систем в нарушение санкций против РФ за вмешательство в выборы в США.

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Египет США санкции

Источник: ТАСС

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