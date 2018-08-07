США призвали Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии

Сегодня исполняется 10 лет со дня, когда вооруженные силы России перешли международную границу с Грузией

США призвали Россию вывести войска с оккупированных грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

"Сегодня исполняется 10 лет со дня, когда вооруженные силы России перешли международную границу с Грузией, пытаясь силой изменить её. Территории Грузии все еще оккупированы Россией. Мы вновь призываем Россию вывести свои силы на довоенные позиции, как это было согласовано в 2008 году", – говорится в сообщении.

Евросоюз отметил десятую годовщину с момента начала агрессии Москвы против Тбилиси в 2008 году. Соответствующее заявление распространила во вторник, 7 августа, в Брюсселе пресс-служба верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"Евросоюз выражает свою твердую и полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах. К сожалению, российское военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии продолжает противоречить международным нормам и обязательствам, принятым на себя Россией 12 августа 2008 года в соглашении, посредником в подписании которого выступил Евросоюз", – говорится в документе.

Россия признала "независимость" Абхазии и Южной Осетии сразу после окончания российско-грузинской войны в августе 2008 года, впоследствии "независимость" этих регионов признали Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру и Сирия.

Как сообщалось, Россия может аннексировать Южную Осетию.