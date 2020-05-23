США призвали ВОЗ начать расследованию об борьбе с коронавирусом

США призывают Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ – Ред.) незамедлительно начать подготовку к независимому расследованию об ответных мерах на пандемию коронавируса.

Об этом информирует Associated Press.

В письме США призывают организацию начать подготовительные мероприятия к расследованию, в частности, разработать руководящие принципы для проведения расследования.

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Ранее Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил, что если организация в ближайшие 30 дней не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в своей работе, решение США о временном замораживании финансирования ВОЗ станет постоянным. Также американский президент пригрозил, что пересмотрит вопрос о членстве США в этой организации.

По его словам, единственным путем для ВОЗ, чтобы восстановить доверие, является демонстрация "своей независимости от Китая".

Президент США Дональд Трамп еще в средине апреля обвинил ВОЗ в сокрытии информации о реальных масштабах эпидемии в Китае и дезинформации мирового сообщества в интересах Пекина. После чего приостановил уплату Соединенными Штатами взносов в ВОЗ.

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