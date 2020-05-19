Скандал с ВОЗ о происхождении коронавируса: Трамп идет на ультиматум

В понедельник открылась очередная ежегодная сессия Ассамблеи здравоохранения – высшего органа Всемирной организации здравоохранения, принимающего самые важные стратегические решения по работе самой организации и развитию сферы здравоохранения в мире.

Очевидно, что в условиях пандемии коронавируса мировая общественность ожидала от Ассамблеи каких-то конкретных решений именно по данной проблематике. Образно говоря, "работы над ошибками", в наличии которых ВОЗ упрекали отдельные мировые лидеры. И системного "домашнего задания", выполнение которого впредь позволит более эффективно реагировать на вызовы, подобные нынешней пандемии.

И то, и другое на Ассамблее было. Другой вопрос, что в то время, как ВОЗ координирует усилия по всему миру в борьбе с коронавирусом, эффективная работа самой организации поставлена под угрозу чрезмерной политизацией деятельности ВОЗ. Сказалось это и на решениях, вынесенных на обсуждение Ассамблеи.

Что рассматривала Ассамблея

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Отметим, что в связи с пандемией коронавируса формат проведения Ассамблеи был изменен. ВОЗ решила провести ее в виртуальном сокращенном видеоформате 18-19 мая. Вопросы, которые Ассамблея не успела бы решить за эти два дня (а таких, как предполагалось, будет большинство), предлагалось рассмотреть по особой письменной процедуре "отсутствия возражений". Или же "вживую" – но позже, когда эпидемическая ситуация улучшится. Для этого ВОЗ заблаговременно предложила проект решения о "перерыве" в сессии Ассамблеи и возобновлении ее работы в более поздние сроки. В связи с измененным форматом Ассамблеи проекты многих решений не предлагались вниманию общественности, что для ВОЗ нехарактерно. Но все же наиболее важные проекты были размещены на сайте.

Вопрос коронавируса и борьбы с ним стал одним из ключевых на нынешней Ассамблее. Но, разумеется, не единственным. Пандемия стала глобальной проблемой человечества. Но в то же время никуда не делись другие проблемы, которые порой более актуальны для отдельных государств, чем COVID-19. Потому в повестке дня Ассамблеи значились и борьба с туберкулезом, и проблемы забытых тропических болезней, рака и так далее. Также Ассамблея ВОЗ предложила к рассмотрению вопросы организации первичной медико-санитарной помощи, всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, Глобальный план действий в отношении вакцин, Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала здравоохранения и т.п.

Тем не менее именно вокруг проблемы коронавируса и действий ВОЗ во время пандемии ожидались главные баталии.

Найти виновных

Повод для таких ожиданий дали Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп еще в средине апреля обвинил ВОЗ в сокрытии информации о реальных масштабах эпидемии в Китае и дезинформации мирового сообщества в интересах Пекина. После чего приостановил уплату Соединенными Штатами взносов в ВОЗ. Что в условиях пандемии было негативно воспринято не только в этой организации, но многими мировыми лидерами, понимающими важность того, что делает Всемирная организация здравоохранения сегодня. Впоследствии Трамп заявил, что США могут возобновить финансирование, но в объемах, сопоставимых со взносами Китая – около 40 миллионов долларов в год вместо 400 миллионов ранее.

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В принципе, основная информационная атака американского президента все последнее время была направлена именно на Пекин. Китай в условиях избирательной кампании в США и очень сложной эпидситуации оказался главным "козлом отпущения", которого Трамп предъявил избирателям в качестве виновника всех сегодняшних бед американцев. Что касается ВОЗ, то организация, скорее, попала под горячую руку американского президента.

"Сама ситуация, вот этот конфликт вокруг Всемирной организации здравоохранения и конфликт между США и Китаем отражают, конечно же, во-первых, связанное с выборами усиление политического напряжения в самих США, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко. – Это классический способ снять с себя ответственность – найти внешнего врага. Заявить: мы, дескать, не виновны, что такие большие масштабы эпидемии в США, ВОЗ нас не предупредила, Китай скрывал. ВОЗ работает неэффективно, но самое главное – Китай виноват", – говорит политолог.

Впрочем, просматривались в этих атаках и более глубокие и далеко идущие цели, напрямую имеющие отношения к недавним торговым войнам, экономическому и военно-политическому противостоянию Вашингтона и Пекина. США были бы не против получить мощный рычаг давления на Китай в виде сформированных и признанных мировым сообществом обвинений Пекина в сокрытии опасности коронавируса. Этот рычаг при определенных обстоятельствах мог бы сделать Пекин гораздо сговорчивее при решении экономических и военно-политических вопросов. Но чтобы легитимизировать такие обвинения на мировом уровне, США необходима поддержка ВОЗ. Которую они в этом вопросе не имели.

"По сути дела, ВОЗ сегодня избрана лишь очередной площадкой для выяснения отношений между США и Китаем. Противостояние между этими сверхдержавами наблюдается уже давно. Оно больше касается экономики, торговли. Но на самом деле там есть уже немало элементов политического противостояния. В Соединенных Штатах не скрывают, что считают главной угрозой для себя и главным риском именно Китай. Конечно, обе стороны стараются обеспечить себя какими-то рычагами давления на оппонента или противодействия на давление с его стороны", – говорит Владимир Фесенко.

Согласен с таким мнением и политолог Вадим Карасев.

"Ну, во-первых, надо учитывать отношение Трампа к международным институтам. Он, по сути, антиглобалист, подозревает, что мировые институты работают как враги Америки или на конкурентов Америки. Вспомните судьбу ВТО, которая "застыла" в развитии. Теперь пришел черед ВОЗ. Второй момент – выборы в США и желание переложить ответственность за последствия эпидемии. Трампу нужно объяснить избирателям, почему "лучшая в мире" американская система здравоохранения справилась с пандемией хуже, чем системы других стран. В том числе Китая. Это для Америки крайне неприятный факт. Наконец, третий мотив лежит в области противостояния США и Китая в целом. И есть хороший повод для наступления на конкретном фронте: нынешний глава ВОЗ представляет Эфиопию – страну, где господствует китайский капитал", – говорит Вадим Карасев.

В преддверии Ассамблеи различные СМИ сообщили, что США будут настаивать, чтобы ВОЗ заняла более "конструктивную" (в понимании Вашингтона) политику. Например, инициировав расследование истории пандемии. И обязательно начав это расследование в Китае.

Курс на компромисс

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Мотивы Вашингтона, впрочем, были понятны и Пекину, и руководству ВОЗ, и многим государствам, не заинтересованным в очередном витке американо-китайского противостояния. Который в условиях стагнирующей экономики мог бы привести к непредсказуемым последствиям. Потому накануне Ассамблеи ряд государств (среди авторов значится в том числе Украина) подготовили проект собственной резолюции по СOVID-19. Который можно было бы назвать компромиссным.

"Конечно же, противостояние США и Китая – самый большой риск для мировой стабильности. Именно поэтому ЕС и другие страны хотят снизить, скажем так, градус этого противостояния. Предлагая различные компромиссы на различных площадках – там, где намечается или уже явственно видно трение между США и Китаем", – отмечает Владимир Фесенко.

В проекте имелся целый ряд норм, способных "умиротворить" Трампа. Например, требование к государствам предоставлять ВОЗ своевременно и в исчерпывающих объемах информацию, связанную с пандемией COVID-19, норма о борьбе с дезинформацией и распространением ложных слухов, и так далее, и тому подобное. Более того, отдельным пунктом была прописана необходимость проведения "в кратчайшие возможные сроки и в консультации с государствами-членами… независимой и комплексной оценки для анализа накопленного опыта и уроков, извлеченных в ходе координируемых ВОЗ международных мер реагирования здравоохранения на COVID-19". В том числе анализа действий ВОЗ в связи с пандемией COVID-19. Но вот чего не было в документе, так это упоминания Китая. (Полный текст документа читайте здесь).

При этом большинство государств-членов ВОЗ склонялись поддержать проект. Если к началу Ассамблеи об этом заявляли уже восемь десятков членов, то в понедельник СМИ писали о более сотни голосов в поддержку компромиссной резолюции.

А вечером первого дня Ассамблеи наблюдателей удивил Трамп, опубликовавший в своем Twitter проект решения и сопроводивший его коротким "Мы с ними!".

Ультиматум Трампа

Казалось, что в Вашингтоне, осознав бесперспективность борьбы с большинством, решили пойти на попятную. Но уже на следующий день выяснилось, что американский президент имел в виду не совсем то, о чем подумали многие, прочитавшие его твит.

Потому что через несколько часов Трамп написал новый твит. В котором содержалась копия письма американского президента руководителю ВОЗ. Письмо довольно пространное, но трактовать зашитую в нем суть можно примерно так: "Господа, мы полностью разделяем ваше стремление провести независимое расследование. Более того, мы его уже провели, так что просим не беспокоиться. Нами выяснена роль Китая в сокрытии угрозы пандемии и ВОЗ, "прикрывавшей" в этом Пекин. Вот краткий перечень действий сторон. А вот наши требования. Среди которых ключевое – независимость от Китая. На выполнение – 30 дней, в противном случае мы пересмотрим свое членство в ВОЗ".

Конечно, это пересказ в трактовке автора, само письмо написано более дипломатичным языком, но суть его именно такая. Понятно, что после этого пришел черед задуматься о бесперспективности компромиссных (способных устроить как США, так и Китай) вариантов мировому сообществу.

Справка. Какие обвинения выдвинул Трамп ВОЗ и Китаю:

Всемирная организация здравоохранения постоянно игнорировала достоверные сообщения о распространении вируса в Ухане в начале декабря 2019 года или даже раньше;

Не позднее 30 декабря 2019 года офис Всемирной организации здравоохранения в Пекине знал, что в Ухане существует проблема "серьезного общественного здравоохранения";

Всемирная организация здравоохранения, возможно, по политическим причинам в первое время не делилась информацией о том, что вирус передается от человека к человеку;

Китай не сообщал ВОЗ о нескольких случаях пневмонии неизвестного происхождения в Ухане до 31 декабря 2019 года;

Китай скрывал секвенирование генома вируса;

В начале января Китай приказал уничтожить образцы вируса, лишив мир важной информации;

ВОЗ неоднократно давала неточную либо вводящую в заблуждение информацию о коронавирусе;

Организация на смогла убедить Китай своевременно принять группу международных медицинских экспертов Всемирной организации здравоохранения для анализа ситуации;

ВОЗ ссылалась на официальные данные Китая, чтобы приуменьшить очень серьезный риск бессимптомного распространения болезни;

ВОЗ не смогла публично призвать Китай разрешить независимое расследование происхождения вируса;

И т.д.

Очевидно, что, какие бы решения после демарша американского президента не приняла Ассамблея, о мире между Трампом и ВОЗ, равно как и между Вашингтоном и Пекином, в ближайшее время говорить не приходится. Впрочем, ВОЗ все же проголосовала во вторник, уже после ультиматума американского президента за компромиссный вариант резолюции. Документ не получил возражений от стран-участников. Тем не менее, можно прогнозировать, что Трамп результаты "независимого расследования" будет оценивать в контексте результатам расследования американцев. И на ультиматум расследование "от ВОЗ" вряд ли повлияет.

К осени накал спадет

По словам экспертов, информационные атаки Трампа на Китай и ВОЗ будут продолжаться вплоть до президентских выборов в США. А затем накал страстей спадет сам собой.

"Думаю, что накал вокруг ВОЗ спадет после президентских выборов. Кроме того, посмотрим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом и как эволюционирует роль таких организаций как ВОЗ. Потому что сейчас продолжают бороться две тенденции: одна – это самоизоляция стран, стремление справиться с проблемой самостоятельно. Вторая – объединение усилий. И здесь роль ВОЗ возрастает", – говорит Вадим Карасев.

Владимир Фесенко также отмечает, что скандалы вокруг ВОЗ носят временный характер. Но, к сожалению, политизация вопроса работы ВОЗ препятствует модернизации организации.

"Конечно, ВОЗ сегодня политизирована, на мой взгляд, излишне. Я не специалист в данной сфере, не могу говорить, были ли ошибки в работе этой организации во время эпидемии. Но, в любом случае, политизация всегда мешает спокойному, профессиональному анализу и работе над ошибками, – говорит политолог. – А с другой стороны, нужно понимать, что именно ВОЗ во время пандемии выступила координирующей организацией, приложившей немало усилий, чтобы правительства стран смогли обуздать коронавирус", – отмечает Владимир Фесенко.

Тем временем, жизнь постепенно возвращается в привычное русло после пандемии. Чтобы наверстать упущенное и восстановить экономику в кратчайшие сроки, страны идут на всевозможные ухищрения. Например, привлекая туристов небывалыми скидками. Подробности смотрите в сюжете:

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