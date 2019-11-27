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США призвали ввести санкции против ЧВК "Вагнер"

27 ноября, 09:08

По словам помощника госсекретаря США, военное вмешательство России угрожает миру

Фото: скриншот

Фото: скриншот

США призывает страны ввести санкции против ЧВК "Вагнер". Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, сообщает пресс-служба Госдепа.

"Соединенные Штаты привержены обеспечению спокойного и процветающего будущего для жителей Ливии. Чтобы оно стало реальностью, нам необходимы настоящие обязательства со стороны внешних действующих лиц, чтобы прекратить разжигание насилия. В частности, военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности", - заявил Шенкер.

Он отметил, что российские регулярные войска и бойцы "Вагнер", которые дислоцируются в значительном количестве на местах для поддержки Ливийской национальной армии, невероятно дестабилизируют ситуацию.

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Напомним, сотни российских наемников и десятки снайперов Вагнера воюют в Ливии на стороне лидера ополчения Халифа Хафтара.

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Кроме того, американцы засекли наемников ЧВК "Вагнер" в Центральной Африке .

По некоторым данным, вагнеровцы также действовали в Южной Америке, где охраняли номинального президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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