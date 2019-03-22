США продадут Тайваню более 60 истребителей F-16 – СМИ

Перед этим США отклонили запрос Тайваня на закупку более современных самолетов F-35

Истребитель F-16 // Фото Bloomberg.

США продадут Тайваню более 60 истребителей F-16 – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/497/5f5/5c94975f516bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/497/5f5/5c94975f516bc.jpg 2019-03-22T10:08:00+02:00 США Перед этим США отклонили запрос Тайваня на закупку более современных самолетов F-35

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает Тайваню подать запрос на покупку более 60 истребителей F-16.

Как передает Bloomberg, американская администрация, по данным источников издания, в конфиденциальном порядке дала согласие на проведение этой операции.

Перед этим США отклонили запрос Тайваня на закупку более современных самолетов F-35. Тайвань уже подавал заявку на покупку истребителей в этом месяце.

Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения планируется разместить в Европе на постоянной основе, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.

Ранее сообщалось, что Британия закупит у США 17 новейших истребителей F-35B. Семнадцать новых истребителей F-35B будут поставлены в период с 2020 по 2022 год.

Также мы писали, что самый современный в мире истребитель F-35 упал в цене.

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