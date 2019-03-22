США продадут Тайваню более 60 истребителей F-16 – СМИ
Перед этим США отклонили запрос Тайваня на закупку более современных самолетов F-35
Администрация президента США Дональда Трампа предлагает Тайваню подать запрос на покупку более 60 истребителей F-16.
Как передает Bloomberg, американская администрация, по данным источников издания, в конфиденциальном порядке дала согласие на проведение этой операции.
Перед этим США отклонили запрос Тайваня на закупку более современных самолетов F-35. Тайвань уже подавал заявку на покупку истребителей в этом месяце.
Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения планируется разместить в Европе на постоянной основе, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.
Ранее сообщалось, что Британия закупит у США 17 новейших истребителей F-35B. Семнадцать новых истребителей F-35B будут поставлены в период с 2020 по 2022 год.
Также мы писали, что самый современный в мире истребитель F-35 упал в цене.
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