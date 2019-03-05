США разместят в Европе на постоянной основе новейшие истребители-бомбардировщики
Речь идет о многоцелевых боевых машинах, спроектированных с использованием технологии "стелс"
Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения планируется разместить в Европе на постоянной основе. Об этом заявил во вторник главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.
"(Американские) ВВС в настоящее время на ротационной основе предоставляют мне самолеты пятого поколения, бомбардировщики и так далее, которые нам необходимы для развертывания в целях сдерживания, а также для обеспечения своей (боевой) готовности. Я также ожидаю их дислокации в Европе в определенном количестве на постоянной основе", - сказал военачальник, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. Других деталей на эту тему генерал не привел.
Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения – это F-22 и F-35. Речь идет о многоцелевых боевых машинах, спроектированных с использованием технологии "стелс" и способных нести ядерные боезаряды. Вместе с США в проекте создания F-35 принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.
Ранее сообщалось, что Польша намерена приобрести 32 новейших истребителя F-35.
Ранее сообщалось, что Британия закупит у США 17 новейших истребителей F-35B.
Также мы писали, что самый современный в мире истребитель F-35 упал в цене.
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