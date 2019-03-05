США разместят в Европе на постоянной основе новейшие истребители-бомбардировщики

Речь идет о многоцелевых боевых машинах, спроектированных с использованием технологии "стелс"

F-35. Фото: Flickr

США разместят в Европе на постоянной основе новейшие истребители-бомбардировщики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e9c/cef/5c7e9ccef1966.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e9c/cef/5c7e9ccef1966.jpg 2019-03-05T19:12:00+02:00 США Речь идет о многоцелевых боевых машинах, спроектированных с использованием технологии «стелс»

Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения планируется разместить в Европе на постоянной основе. Об этом заявил во вторник главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.

"(Американские) ВВС в настоящее время на ротационной основе предоставляют мне самолеты пятого поколения, бомбардировщики и так далее, которые нам необходимы для развертывания в целях сдерживания, а также для обеспечения своей (боевой) готовности. Я также ожидаю их дислокации в Европе в определенном количестве на постоянной основе", - сказал военачальник, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. Других деталей на эту тему генерал не привел.

Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения – это F-22 и F-35. Речь идет о многоцелевых боевых машинах, спроектированных с использованием технологии "стелс" и способных нести ядерные боезаряды. Вместе с США в проекте создания F-35 принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.

Ранее сообщалось, что Польша намерена приобрести 32 новейших истребителя F-35.

Ранее сообщалось, что Британия закупит у США 17 новейших истребителей F-35B.

Также мы писали, что самый современный в мире истребитель F-35 упал в цене.

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