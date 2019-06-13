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США продлили на год санкции против Беларуси

13 июня, 21:11

Действия членов правительства Беларуси продолжают представлять угрозу нацбезопасности и внешней политике США

Фото: Flickr

В Белом доме приняли решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Речь идет о сохранении в силе ограничительных мер, введенных на основании указа, подписанного еще президентом Джорджем Бушем — младшим 16 июня 2006 года.

Под "блокирование собственности и имущественных прав" подпадают лица, "подрывавшие демократические процессы или институты в Беларуси, нарушающие права человека, замешанные в коррупции". Впоследствии (в октябре 2015 года – ред) действие этих санкций в отношении ряда компаний было частично приостановлено. Срок действия этого решения о смягчении санкций также периодически продлевается правительством США.

"Действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Следовательно, я продлеваю на год режим национального чрезвычайного положения, объявленный исполнительным указом 13 405", — говорится в уведомлении президента Дональда Трампа. Оно было направлено руководству Конгресса США.

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия, на которых возможно развитие союзного строительства с Россией, в том числе введение единой валюты, унификация налоговой и таможенной политики.

В то же время, сообщалось, что большинство граждан Российской Федерации выступают против слияния своей страны и Беларуси в единое государство, считая, что они должны существовать раздельно, но поддерживая добрососедские отношения.


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Тег Беларусь

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Источник:

ТАСС

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