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США рассчитывают, что союзники поддержат любые действия США против Ирана

26 июня, 03:48

Но власти желают наладить дипломатические контакты с представителями Тегерана

Фото: Pixabay

Соединенные Штаты Америки рассчитывают, что их союзники поддержат любые действия Вашингтона, направленные на сдерживание конфликта с Ираном. Об этом, как сообщило агентство "Рейтер", заявил во вторник исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер.

По его словам, США надеются, что их партнеры поддержат "любой объем действий, направленных на то, чтобы сдержать конфликт с Ираном". Эспер также отметил, что Вашингтон хотел бы видеть "обеспокоенность своих партнеров по НАТО и их неприятие действий Ирана".

В то же время Эспер заявил о желании американских властей наладить дипломатические контакты с представителями Тегерана. "США пытаются завершить конфликт и открыть дверь для дипломатических решений", — отметил исполняющий обязанности министра обороны США.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Трамп отдал приказ нанести несколько точечных ударов по Ирану в ответ на сбитый беспилотник. Сам президент эту информацию подтвердил и рассказал подробности.

Кроме того, ранее стало известно о том, что иранские военные пытались сбить другой американский беспилотник. Подробнее о случившемся смотрите в видеосюжете:


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Тег Иран, США, Пентагон, союзники

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Источник:

ТАСС

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