США расшили санкции против Ирана: что случилось

Соединенные Штаты Америки расширяют антииранские санкции. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, – пишет Госдеп.

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Дополнительные ограничительные меры призваны помешать поставкам в Иран продукции, которая, по мнению Вашингтона, может использоваться Тегераном в ядерной, ракетной и военной программах.

"Госдеп выделил 22 наименования материалов, используемых в связи с ядерной, военной и баллистической программами. Те, кто сознательно передает эти материалы Ирану, теперь подпадают под действие санкций", — говорится в заявлении госсекретаря.

В списке оказались наименования металлургической продукции, в том числе сплавы алюминия, несколько видов стали.

"Иранская ядерная, ракетная и военные программы представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности", — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

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Помпео напомнил, что строительная компания Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана —Ред) и многие ее дочерние предприятия остаются под действием санкций ООН.

"В связи с этим передача определенных материалов, в том числе графита, сырья или полуфабрикатов металлов, в или из Ирана для использования в рамках строительного сектора Ирана остается под санкциями", — резюмировал госсекретарь США.

Напомним, эскалация в отношениях Тегерана и Вашингтона достигла своего пика в этом году, когда США уничтожили в Ираке командира иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани. Иранцы на это ответили обстрелом американской базы в Ираке.

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