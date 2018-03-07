Глава Минфина США анонсировал новые санкции против России

Мнучин также выразил убеждение, что президент США Дональд Трамп "полностью поддерживает" решение о введении санкций против РФ

Американское правительство готово ввести новые санкции против России в рамках Акта противодействия противникам Америки уже в течение следующих недель.

С соответствующими заявлениями выступили на слушаниях в Конгрессе во вторник, в частности, министр финансов США Стивен Мнучин, а также руководитель Нацразведки США Дэн Коатс, сообщает "Укринформ".

"Я надеюсь, что в течение следующих нескольких недель мы продвинемся вперед с санкциями против России, которые станут результатом Акта (противодействия противникам Америки через санкции – ред.)", – заявил министр финансов США на заседании одного из подкомитетов Палаты представителей США.

Мнучин также выразил убеждение, что президент США Дональд Трамп "полностью поддерживает" решение о введении санкций против РФ.

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В то же время на заседании Комитета по вопросам Вооруженных сил Сената США директор Национальной разведки Соединенных Штатов Дэн Коатс также высказался о необходимости усиления давления на Россию.

"Мы не увидели никаких подтверждений усилий со стороны России (в отношении изменения поведения – ред.), но мы знаем, что их преступная активность продолжает иметь место", – заявил глава Национальной разведки.

Он также предупредил, что со стороны РФ до сих пор существует серьезная угроза попыток осуществить вмешательство во внутренние дела других стран, в том числе в выборы в американский Конгресс в этом году. В этой связи Коатс выразил надежду, что Министерство финансов США введет новые санкции против России уже на следующей неделе.

Как сообщалось, Трамп ранее объявил о решении продлить еще на год антироссийские санкции, связанные с ситуацией в Украине.

Кремль считает санкции против России из-за ситуации в Украине, которые Вашингтон продлил еще на один год, незаконными.

Ранее заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что призовет лидеров стран ЕС не смягчать санкций против России до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что ЕС принял решение по индивидуальным санкциям против России.