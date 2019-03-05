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США развернули в Израиле передовую систему ПРО

Сегодня, 00:46

Израильское руководство неоднократно выражало озабоченность по поводу ракетной программы Ирана

Фото: Getty Images
США развернули в Израиле передовую систему ПРО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/dac/66b/5c7dac66b428c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/dac/66b/5c7dac66b428c.jpg США Израильское руководство неоднократно выражало озабоченность по поводу ракетной программы Ирана

Соединенные Штаты впервые развернули в Израиле высокотехнологичную систему противоракетной обороны THAAD, подчеркнув совместную с израильской стороной обеспокоенность развитием ракетных программ в Иране.

Об этом сообщило в понедельник американское информагентство АР.

"Батарея THAAD, которая доставлялась (в Израиль – ред.) из США и Европы, прибыла в понедельник на базу ВВС на юге страны", – подтвердил в понедельник журналистам представитель израильской армии Джонатан Конрикус.

Израиль уже имеет развитую многоуровневую систему противоракетной обороны, способную перехватывать большой диапазон ракет противника – от дальнего до ультракороткого радиуса действия. Зато американская система THAAD, которая специализируется главным образом на перехвате баллистических ракет, усилит систему ПРО Еврейского государства.

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Американские военные, со своей стороны, отметили, что развертывание системы THAAD подтверждает "длительную приверженность Соединенных Штатов региональной безопасности Израиля" и демонстрирует, что американские силы могут "реагировать быстро и непредсказуемо на любую угрозу в любом месте".

Израильское руководство неоднократно выражало озабоченность по поводу ракетной программы Ирана, а также огромного арсенала ракет Хезболлы в соседнем Ливане.

Ранее сообщалось, что американские военные провели предварительные обсуждения относительно развертывания мощной системы противоракетной обороны в Германии для усиления европейской обороны. 

Предложение установить систему противоракетной обороны США THAAD в Европе начало обсуждаться после выхода США из ядерного соглашения с Ираном. В то время как Европа и Соединенные Штаты находятся в противоречии относительно судьбы соглашения, они разделяют обеспокоенность по поводу продолжающейся разработки Ираном баллистических ракет.

Как известно, Румыния и Польша также установят противоракетные системы США Patriot в ответ на угрозу со стороны России.

Между тем, Соединенные Штаты Америки во второй раз подряд успешно испытали новую ракету-перехватчик SM-3 версии Block IIA, предназначенный для борьбы с боевыми ракетами среднего радиуса действия.

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Тег Израиль, США, ПРО, THAAD, ПРО США

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