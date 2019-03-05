США развернули в Израиле передовую систему ПРО
Израильское руководство неоднократно выражало озабоченность по поводу ракетной программы Ирана
Соединенные Штаты впервые развернули в Израиле высокотехнологичную систему противоракетной обороны THAAD, подчеркнув совместную с израильской стороной обеспокоенность развитием ракетных программ в Иране.
Об этом сообщило в понедельник американское информагентство АР.
"Батарея THAAD, которая доставлялась (в Израиль – ред.) из США и Европы, прибыла в понедельник на базу ВВС на юге страны", – подтвердил в понедельник журналистам представитель израильской армии Джонатан Конрикус.
Израиль уже имеет развитую многоуровневую систему противоракетной обороны, способную перехватывать большой диапазон ракет противника – от дальнего до ультракороткого радиуса действия. Зато американская система THAAD, которая специализируется главным образом на перехвате баллистических ракет, усилит систему ПРО Еврейского государства.
Израильское руководство неоднократно выражало озабоченность по поводу ракетной программы Ирана, а также огромного арсенала ракет Хезболлы в соседнем Ливане.
Ранее сообщалось, что американские военные провели предварительные обсуждения относительно развертывания мощной системы противоракетной обороны в Германии для усиления европейской обороны.
Предложение установить систему противоракетной обороны США THAAD в Европе начало обсуждаться после выхода США из ядерного соглашения с Ираном. В то время как Европа и Соединенные Штаты находятся в противоречии относительно судьбы соглашения, они разделяют обеспокоенность по поводу продолжающейся разработки Ираном баллистических ракет.
Как известно, Румыния и Польша также установят противоракетные системы США Patriot в ответ на угрозу со стороны России.
Между тем, Соединенные Штаты Америки во второй раз подряд успешно испытали новую ракету-перехватчик SM-3 версии Block IIA, предназначенный для борьбы с боевыми ракетами среднего радиуса действия.
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