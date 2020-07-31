США снова атакует коронавирус: какие штаты охватила инфекция

В США появились свидетельства замедления распространения коронавируса в ряде южных штатов, однако ситуация ухудшается в центральной части страны. Об этом заявила Fox News Channel координатор Белого дома по борьбе с распространением инфекции Дебора Биркс.

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По ее словам, в южных штатах, где ранее был зафиксирован быстрый рост числа заразившихся, "начал появляться проблеск надежды". "Теперь мы видим, что вирус, вероятно, из-за поездок в отпуск и по другим причинам распространяется в северном направлении — в Кентукки, Теннесси, на юг Огайо, Миссури, Айову, Канзас и Небраску", — добавила она. "Конечно, у нас по-прежнему проблемы на Западном побережье: в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния, Айдахо и Юта. Теперь наблюдается рост числа заразившихся в Колорадо", — сказала Биркс.

По ее мнению, властям штатов, где было отмечено ухудшение ситуации, следует обязать жителей носить защитные маски и соблюдать нормы социального дистанцирования.

Биркс отметила, что считает полезным носить не только защитные маски, но и лицевые экраны. "Наладить их производство просто. Маска предназначена, чтобы защитить других", не допустить распространения капель жидкости, когда человек дышит, говорит, чихает или кашляет. Мы полагаем, что лицевой экран может защитить человека, — добавила она. — Он снижает вероятность того, что человек будет прикасаться к глазам, что также распространяет вирус, как и капли жидкости".

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