США советуют не приближаться к американским кораблям в Персидском заливе ближе, чем на 100 метров

Вооруженные суда, подошедшие ближе, чем на 100 метров, к кораблям ВМС США, могут быть расценены как угроза

США пригрозили применением силы в случае приближения к их военным кораблям в Персидском заливе, Аравийском море и Оманском заливе ближе, чем на 100 метров.

Заявление распространило Национальное агентство геопространственной разведки США после инцидентов с участием американских и иранских кораблей в регионе.

"В связи с недавними событиями с целью повышения безопасности, минимизации неопределенности и уменьшения вероятности просчетов всем судам следует соблюдать безопасную дистанцию не менее 100 метров от кораблей ВМС США в международных водах и проливах. Вооруженные суда, подошедшие ближе, чем на 100 метров, к кораблям ВМС США, могут быть расценены как угроза, и в отношении их могут быть применены законные оборонительные меры", — говорится в заявление.

Пресс-служба Пятого флота ВМС США 15 апреля выступила с утверждением, согласно которому военные катера иранского Корпуса стражей исламской революции совершали опасные маневры близ нескольких американских боевых кораблей в Персидском заливе. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что дал указание ВМС уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским кораблям на море.

Добавим, что в начале года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает предпринять все необходимые усилия, чтобы избежать начала войны в Персидском заливе.

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