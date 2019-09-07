США ужесточат санкции против Кубы

Куба / Фото: AFP

США с 9 октября планируют ужесточить ограничения на денежные переводы на Кубу. Американцы смогут переводить своим родственникам на Кубе не более 1 тыс. долларов на человека в квартал. Об этом сообщил Минфин США.

После вступления ограничений в силу граждане США также не смогут осуществлять переводы близким родственникам кубинских должностных лиц или членов Коммунистической партии Кубы, перечислять средства в качестве пожертвований, а американским банкам запретят обрабатывать транзакции, в которых отправитель и получатель находятся за пределами юрисдикции Соединенных Штатов.

При этом будут разрешены денежные переводы некоторым частным лицам "с целью поддержки экономической активности самозанятых в негосударственном секторе лиц". Данное решение направлено на "стимулирование роста кубинского частного сектора, независимого от контроля со стороны государства".

"Мы предпринимаем дополнительные шаги для финансовой изоляции кубинского режима. США возлагают на кубинский режим ответственность за угнетение граждан Кубы и поддержку других диктатур по всему региону, вроде незаконного режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро", — заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Реклама

На Кубе уже ответили на новые американские санкции. На Острове Свободы считают, что ужесточение ограничений со стороны властей США на денежные переводы на Кубу направлено на разделение карибской нации, однако оно не даст результатов и лишь усилит неприятие блокады острова в обществе. Об этом заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья.

"Мы решительно отвергаем реализацию мер, объявленных США и направленных на усиление экономической блокады Кубы. Попытка разделить кубинцев не увенчается успехом", — написал он на своей странице в Twitter.

В тренде У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сбор

Напомним, что в начале мая президент США Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями "самого высокого уровня", а также полным и всесторонним эмбарго, если Гавана не прекратит действия, которые, по версии главы государства, "направлены на подрыв конституции Венесуэлы".

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.

В декабре 2014 года тогдашний американский лидер Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Трамп — сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Мы также писали, что в апреле прошлого года на Кубе избрали нового главу государства - Мигеля Диас-Канеля, который стал первым политиком не из семьи Кастро, возглавившим государство.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама