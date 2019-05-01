Трамп пригрозил Кубе "санкциями высшего уровня" если их войска не выйдут из Венесуэлы

Президент США надеется, что войска Кубы мирно вернутся домой

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные санкции против Кубы в случае, если кубинские войска не выйдут из Венесуелы. Об этом глава Белого Дома сообщил на своей странице в Twitter.

Трамп готов немедленно ввести полное эмбарго и наложить жесткие санкции в отношении острова.

"Если кубинские войска и вооруженные формирования не прекратят военные и другие операции, которые причиняют гибель и нарушают Конституцию Венесуэлы, то полное и комплексное эмбарго вместе с санкциями высочайшего уровня будут введены в отношении острова", – написал он.

Также президент США надеется, что кубинские военные таки оставят Венесуэлу и мирно вернуться на родину.

Напомним, мы писали, что в ходе акций протеста бронеавтомобиль Национальной гвардии Венесуэлы на высокой скорости врезался в группу протестующих в столице страны. Число пострадавших во вторник во время столкновений манифестантов с силовиками на акциях протеста в столице Венесуэлы выросло до 26.

Также мы писали, что правоохранители уже задержали 83 протестующих. Согласно подсчетам НПО, больше всего людей власти задержали в штате Сулия – 59. В остальных регионах количество задержанных составляет от одного до четырех человек. До этого правозащитники говорили о 25 демонстрантах, которых взяли под стражу.

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