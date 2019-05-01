Трамп пригрозил Кубе "санкциями высшего уровня" если их войска не выйдут из Венесуэлы
Президент США надеется, что войска Кубы мирно вернутся домой
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные санкции против Кубы в случае, если кубинские войска не выйдут из Венесуелы. Об этом глава Белого Дома сообщил на своей странице в Twitter.
Трамп готов немедленно ввести полное эмбарго и наложить жесткие санкции в отношении острова.
"Если кубинские войска и вооруженные формирования не прекратят военные и другие операции, которые причиняют гибель и нарушают Конституцию Венесуэлы, то полное и комплексное эмбарго вместе с санкциями высочайшего уровня будут введены в отношении острова", – написал он.
Также президент США надеется, что кубинские военные таки оставят Венесуэлу и мирно вернуться на родину.
Напомним, мы писали, что в ходе акций протеста бронеавтомобиль Национальной гвардии Венесуэлы на высокой скорости врезался в группу протестующих в столице страны. Число пострадавших во вторник во время столкновений манифестантов с силовиками на акциях протеста в столице Венесуэлы выросло до 26.
Также мы писали, что правоохранители уже задержали 83 протестующих. Согласно подсчетам НПО, больше всего людей власти задержали в штате Сулия – 59. В остальных регионах количество задержанных составляет от одного до четырех человек. До этого правозащитники говорили о 25 демонстрантах, которых взяли под стражу.
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