США ввели новые ограничения для поездок на Кубу

Американский Минфин ужесточил посещение Острова свободы

Куба. Фото: AFP

Белый дом ввел новые ограничения для американцев, желающих отправитсья в путешествие на Кубу. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

Так, были отменены групповые образовательные поездки, разрешенные которыми пользовались тысячи граждан США, в том числе и до того, как в 2014 году Гавана и Вашингтон восстановили дипломатические отношения.

Кроме того, будет прекращена выдача лицензий частным и корпоративным судам и самолетам – в результате американцы не смогут попасть на Кубу на круизных судах и яхтах.

В то же время, американцы все еще смогут поехать на Кубу для научных исследований, журналистской работы и профессиональных встреч.

Соответствующие поправки в правила контроля за активами Кубы представило Управление по контролю за иностранными активами.

"Эти действия позволят не дать американские доллары в руки кубинским военным, разведке и спецслужбам", – заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

В последнее время президент США Дональд Трамп последовательно отменяет меры, введенные его предшественником Бараком Обамой для улучшения отношений с Кубой. Ранее были запрещены индивидуальные поездки американцев на Кубу.

Напомним, что в начале мая президент США Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями "самого высокого уровня", а также полным и всесторонним эмбарго, если Гавана не прекратит действия, которые, по версии главы государства, "направлены на подрыв конституции Венесуэлы".

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.

В декабре 2014 года тогдашний американский лидер Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Трамп — сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

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