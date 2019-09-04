США ввели санкции против космических агентств Ирана

В черный список внесли Иранское космическое агентство, Центр космических исследований и Научно-исследовательский институт астронавтики

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Министерство финансов США ввело санкции против космического агентства Ирана и двух связанных с ним исследовательских институтов.

Как сообщает Bloomberg, в черный список внесли Иранское космическое агентство, Центр космических исследований и Научно-исследовательский институт астронавтики.

"Соединенные Штаты не позволят Ирану использовать свою космическую программу для прикрытия программ разработки баллистических ракет", — заявил государственный секретарь Майк Помпео.

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Напомним, 29 августа иранская ракета-носитель со спутником на борту взорвалась при запуске на космодроме на севере страны.

Телекоммуникационный аппарат должен был провести на орбите около двух месяцев.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что США не имеют никакого отношения к неудачному запуску иранской ракеты-носителя.

Кроме того, Иран провел испытания новых образцов вооружений. Об этом сообщил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хуссейн Саламе.

Напомним, ранее Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Ракета "Шахаб-3" была запущена в южной части Ирана и пролетела около 960 км в северном направлении. Она упала в пустыне недалеко от Тегерана.

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