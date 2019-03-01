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США ввели визовые ограничения против десятков должностных лиц Венесуэлы

Сегодня, 22:34

Речь идет о десятках лиц, ответственных за подрыв демократии в Венесуэле

Фото: AFP
США ввели визовые ограничения против десятков должностных лиц Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/31e/78c/5c631e78cf3ee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/31e/78c/5c631e78cf3ee.jpg США Речь идет о десятках лиц, ответственных за подрыв демократии в Венесуэле

Соединенные Штаты в дополнение к введенным в пятницу новым санкциям против шести венесуэльцев ввели визовые ограничения против десятков граждан Венесуэлы, "ответственных за подрыв демократии" в этой стране. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс на брифинге для журналистов в Госдепартаменте.

"Соединенные Штаты ввели новые визовые ограничения против лиц, ответственных за подрыв демократии в Венесуэле. Мы применяем такой подход к многочисленным должностным лицам, поддерживающим Мадуро, а также к членам их семей. Сторонников Мадуро, которые нарушают или пренебрегают правами человека, воруют из кармана венесуэльцев и тем самым подрывают демократию, не ждут в США, как и членов их семей, которые живут привилегированной жизнью в счет свободы и процветания миллионов венесуэльцев", — сказал он.

По просьбе журналиста он отметил, что речь идет "о десятках лиц", однако отказался называть их имена, сославшись на конфиденциальность такого рода данных.

"Мы продолжаем рассматривать [ограничения против] ближайших соратников [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, у которых, как и у членов их семей, есть американские визы", — сказал он.

"Я не могу предоставить много информации об аннулировании виз, потому что, как мне сказали юристы, мы просто не вправе это делать. Речь идет о конфиденциальной визовой информации, и я бы был рад сообщить вам об этом, если бы на то было разрешение", — сказал он.

Ранее в пятницу Минфин США включил шесть человек в свои санкционные списки, в том числе командующего Национальной гвардией Венесуэлы генерала Ричарда Лопеса Варгаса, начальника полиции штата Тачира (граничащего с Колумбией) Кристиана Моралеса Самбрано. Ведомство пояснило, что включило в черный список "шесть должностных лиц Венесуэлы, которые связаны с нелегитимным бывшим президентом Николасом Мадуро и причастны к препятствованию доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля 2019 года".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. При этом по всей стране начались демонстрации и стычки митингующих с силовиками. Погибли десятки людей. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы, за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств.

При этом на днях европейских депутатов не пустили в Венесуэлу:

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Тег Венесуэла, США, Трамп

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Источник:

ТАСС

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