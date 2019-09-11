Сенаторы напомнили, что Конгресс восстановит помощь Украине, даже если Трамп ее отменит

Конгресс США / Фото: Facebook

Конгресс США намерен восстановить предоставление Украине финансовой помощи в размере 250 млн долларов в случае, если президент США Дональд Трамп примет решение о ее блокировке. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон на совместной пресс-конференции с Крисом Мерфи (демократ, от штата Коннектикут) по итогам их поездки в Украину, Сербию и Косово, – пишет Reuters.

"Если он президент США Дональд Трамп решит не тратить эти деньги (на помощь Украине — Ред.), то я действительно полностью уверен, что Конгресс на двухпартийной основе распорядится их выделить", — сказал Джонсон. По словам сенатора, перед его поездкой по странам Европы Трамп в личном разговоре выразил мнение, что предоставлять помощь Украине должны европейские страны в связи с тем, что Киев является их непосредственным соседом.

В свою очередь Мерфи отметил, что официальные лица Украины не понимают причин отказа Соединенных Штатов в предоставлении им финансовой помощи и затрагивали данный вопрос на всех встречах с американскими законодателями.

"Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп делает, Конгресс США с вами", — заключил Джонсон.

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На прошлой неделе газета Politico сообщала, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 млн долларов. Как отмечала газета, президент хочет убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства замораживаются. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Заметим, что ранее администрация США заморозила часть выделенных американским Конгрессом средств, предназначенных для оказания помощи иностранным государствам. Фонды не будут использовать, пока Государственный департамент США и Агентство США по международному развитию (USAID) не проведут их ревизию.

Объем фондов, о которых идет речь, может составлять от 2 до 4 млрд долларов. Средства должны быть израсходованы на финансирование международных организаций, международных миротворческих миссий, борьбу с наркотиками, здравоохранение, помощь в развитии, а также содействие вооруженным силам иностранных государств и помощь государствам в Европе, Евразии и Центральной Азии.

Напомним, что ранее эксперты призвали США больше помогать Украине в борьбе с Россией.

Добавим, что начиная с 2014 года США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ.

В сентябре 2018 года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично тогдашний президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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