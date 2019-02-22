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США выведет войска из Сирии: Помпео озвучил детали решения

Сегодня, 04:56

В Госдепе сообщили об изменении тактики в Сирии и количестве военных, которых выведут из страны

Фото: Flickr
США выведет войска из Сирии: Помпео озвучил детали решения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/af7/641/5c5af7641fcb7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/af7/641/5c5af7641fcb7.jpg США В Госдепе сообщили об изменении тактики в Сирии и количестве военных, которых выведут из страны

Решение о выводе американских войск из Сирии, принятое президентом США Дональдом Трампом остается в силе. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox Business News госсекретарь США Майкл Помпео.

"Тактическое решение президента Трампа о выводе из Сирии 2000 военнослужащих остается в силе. Мы сейчас стоим буквально на пороге. Возможно, лишь часы отделяют нас от момента, когда будет освобожден последний квадратный дюйм территории, находящейся в Сирии под контролем ИГИЛ.

Президент Трамп сознает, что угроза со стороны ИГИЛ остается, поскольку это — глобальная угроза. Мы по-прежнему будем заниматься этой проблемой, но наша тактика в Сирии изменилась", – отметил Помпео.

Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. ОСейчас в арабской республике располагается двухтысячный американский контингент. Первоначально предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.

Но уже в начале года Дональд Трамп заявил, что никогда не обещал быстрого вывода войск США из Сирии.

Тем временем в Пентагоне рассматривают возможность использования отдельных подразделений спецназа, которые будут проводить точечные военные операции против боевиков ИГИЛ в Сирии. 

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Тег Сирия, Трамп, Госдепартамент США, помпео, армия США

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