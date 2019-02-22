США выведет войска из Сирии: Помпео озвучил детали решения
В Госдепе сообщили об изменении тактики в Сирии и количестве военных, которых выведут из страны
Решение о выводе американских войск из Сирии, принятое президентом США Дональдом Трампом остается в силе. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox Business News госсекретарь США Майкл Помпео.
"Тактическое решение президента Трампа о выводе из Сирии 2000 военнослужащих остается в силе. Мы сейчас стоим буквально на пороге. Возможно, лишь часы отделяют нас от момента, когда будет освобожден последний квадратный дюйм территории, находящейся в Сирии под контролем ИГИЛ.
Президент Трамп сознает, что угроза со стороны ИГИЛ остается, поскольку это — глобальная угроза. Мы по-прежнему будем заниматься этой проблемой, но наша тактика в Сирии изменилась", – отметил Помпео.
Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. ОСейчас в арабской республике располагается двухтысячный американский контингент. Первоначально предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.
Но уже в начале года Дональд Трамп заявил, что никогда не обещал быстрого вывода войск США из Сирии.
Тем временем в Пентагоне рассматривают возможность использования отдельных подразделений спецназа, которые будут проводить точечные военные операции против боевиков ИГИЛ в Сирии.
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