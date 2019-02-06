США выводят войска из Афганистана: стали известны сроки
В "Талибане" утверждают, что к концу апреля Афганистан покинут около 7 тыс. американских солдат
К концу апреля половина американского военного контингента покинет Афганистан. Такое обещание, США дали группировке "Талибан" на январских переговорах в Дохе, заявил представитель талибов Абдул Салам Ханафи на мирных переговорах.
"Американцы сказали нам, что они выведут половину своих войск с начала февраля и до конца апреля. График будет обсуждаться в ходе последующих встреч", – цитирует его канал 1TV.
Ханафи утверждает, что, согласно соглашению "Талибана" и США, "войска всех иностранных государств в конечном итоге должны покинуть территорию страны", а сам Афганистан "никогда не будет использоваться в качестве базы для атак на Соединенные Штаты".
На данный момент в Афганистане находятся около 14 тыс. военнослужащих США. Они участвуют в боевых операциях и обучают местные силы самостоятельной борьбе с террористами.
Напомним, согласно мирному договору между США и "Талибаном", боевики гарантируют не укрывать террористические группировки на афганской территории, что может привести к полному выводу американских войск из страны в обмен на перемирие и переговоры между талибами и Кабулом.
В свою очередь, американский президент Дональд Трамп заявил, что военнослужащие США вернутся из Афганистана на родину, если в этой стране будут достигнуты договоренности о мире.
Также сообщалось, что вслед за США о выводе контингента из Афганистана задумалась Италия.
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