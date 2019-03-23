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Стало известно, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст

Сегодня, 01:17

Глава Минюста США Уильям Барр теперь может представить собственный отчет на основе доклада Мюллера

Фото: Getty Images
Стало известно, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/139/e18/5c9139e183926.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/139/e18/5c9139e183926.jpg США Глава Минюста США Уильям Барр теперь может представить собственный отчет на основе доклада Мюллера

Президент США Дональд Трамп проводил телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, когда в Белом доме узнали о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер передал доклад об итогах расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы главе Минюста США Уильяму Барру. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник в американской администрации.

В Белом доме подтвердили факт общения двух лидеров. "Президент и канцлер обсудили широкий круг вопросов, включая торговлю, вооруженные силы, Brexit и предстоящие встречи", — говорится в заявлении пресс-службы американской администрации. Сейчас Трамп находится в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Как стало известно ранее, Барр теперь может представить собственный отчет на основе доклада Мюллера.

Ранее Федеральный окружной суд США в Вашингтоне продлил срок расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.

В ходе расследования команда спецпрокурора Мюллера предъявила обвинения 33 фигурантам. В их числе троим бывшим помощникам президента Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что так называемые российские интернет-тролли, якобы связанные с "Агентством интернет-исследований", распространяли в американских социальных сетях дезинформацию с целью дискредитировать спецпрокурора США Роберта Мюллера и расследование относительно российского вмешательства в американские выборы 2016 года, которое он ведет. Такие утверждения содержатся в подготовленном по запросу комитета по разведке Сената Конгресса США докладе экспертов американской компании New Knowledge, занимающейся отслеживанием распространения в интернете дезинформации.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященное возможному сговору Трампа с Москвой для победы на выборах в 2016 году.

В ноябре прошлого года президент США принял отставку генпрокурора Джеффа Сешнса, при котором было инициировано это расследование.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что мог бы самостоятельно прекратить это расследование и распустить команду Мюллера, но не хочет этого делать.

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Тег США, расследование, Меркель, Трамп, Мюллер

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ТАСС

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