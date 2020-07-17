Стало известно, когда Crew Dragon вернется на Землю

Отстыковка корабля Crew Dragon компании SpaceX от Международной космической станции запланирована на 1 августа. Возвращение экипажа корабля на Землю должно состояться 2 августа. Об этом заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн.

Реклама

"Также дата будет зависеть от погоды. Следите за развитием событий", — написал Брайденстайн в Twitter.

Корабль Crew Dragon в автоматическом режиме пристыковался к МКС 31 мая. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен 30 мая с космодрома на мысе Канаверал.

Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. Хёрли и Бенкен присвоили ему название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые космические полеты.

В тренде В Польше оппозиция требует признать выборы недействительными

Реклама

Нынешний запуск стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на американском космическом корабле. НАСА прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle). С тех пор астронавты добирались на МКС на российских "Союзах".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама