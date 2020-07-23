Стало известно, когда к МКС полетит Crew Dragon с пассажирами

Запуск корабля Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя членами экипажа на борту к Международной космической станции состоится не ранее конца сентября текущего года. Об этом говорится в заявлении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, – пишет ТАСС.

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"Запуск планируется осуществить не раньше конца сентября". Это произойдет после возвращения с МКС экипажа Crew Dragon. Как ожидается, корабль отстыкуется от орбитального комплекса 1 августа, а астронавты Даг Хёрли и Роберт Бенкен вернутся на Землю 2 августа.

В заявлении констатируется, что это будет первый регулярный полет Crew Dragon. Ему будет предшествовать процесс сертификации специалистами НАСА.

В ведомстве уточнили, что на борту корабля, который отправится к МКС, будут находиться астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соичи Ногучи. Запуск будет осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

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Crew Dragon в автоматическом режиме пристыковался к МКС 31 мая. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем был успешно осуществлен 30 мая с космодрома на мысе Канаверал.

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Нынешний запуск стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на американском космическом корабле. НАСА прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle). С тех пор астронавты добирались на МКС на российских "Союзах".

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