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Стало известно, когда Палата представителей США проголосует по резолюции, узаконивающей процесс импичмента

29 октября, 00:21

Речь идет о первом официальном голосовании, связанном с процессом импичмента

/ Фото: REUTERS/Leah Millis

Демократы Палаты представителей США инициируют 31 октября голосование по резолюции, цель которой – повысить легитимность расследования для начала процесса импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом пишет издание The Hill.

Речь идет о первом официальном голосовании, связанном с процессом импичмента. В нем впервые примут участие все члены Палаты представителей.

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Ранее демократы уверяли в отсутствии необходимости общего голосования, несмотря на призывы Белого дома и Республиканской партии. В итоге глава комитета по регламенту Палаты представителей Джим Макговерн заявил, что вынесет на рассмотрение соответствующую резолюцию.

"Пока комитет продолжает собирать доказательства и готовится обнародовать свои изыскания, я представлю резолюцию, которая гарантирует транспарентность и укажет ясный путь вперед", – цитирует издание выдержки из заявления конгрессмена.

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Фото: Шеметов Максим

Напомним, в пятницу, 25 октября, окружной судья Берил Хауэлл отклонила запрос о незаконности процесса импичмента и постановила, чтобы администрация Трампа передала комитету Палаты по вопросам судебной власти секретные материалы отчета бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США 2016 года.

Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу .

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США импичмент голосование Дональд Трамп Демократическая партия США

Источник: Интерфакс

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