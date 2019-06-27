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Стало известно, когда Трамп и Путин встретятся в Осаке

27 июня, 04:56

Лидеры сами определят повестку дня встречи

Фото: AFP

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп проведут встречу во время саммита G20 в пятницу, в японском городе Осака. Об этом сообщил в четверг представитель Белого дома.

Согласно заявлению представителя администрации США, "Трамп и Путин проведут встречу в 14:00 по местному времени в городе Осака".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин и Трамп проведут отдельную встречу на полях саммита Группы двадцати в Осаке 28 июня во второй половине дня. Беседа может продлиться около часа. Ушаков добавил, что переговоры состоятся на площадке, которая предназначена для встреч лидеров, подобрала ее американская сторона. По словам помощника Путина, лидеры сами определят повестку дня встречи.

Напомним, ранее в США заявили, что ожидают от встречи Трампа и Путина обсуждения тем Ирана, Украины, Сирии, Ближнего Востока, а также вопросов контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений.

Как мы уже писали, два лидера не проводили прямых переговоров с прошлого лета, когда РФ и США организовали саммит в финском Хельсинки. На встрече были подняты темы Украины, регулирования мировых рынков нефти и газа и другие.

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Тег Япония, Путин, встреча, Трамп

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Источник:

ТАСС

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