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Стало известно, когда Трамп примет решение об обязательном ношении масок

23 июля, 04:00

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В американской столице зафиксированы 11,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом

Американские власти примут решение по поводу обязательного ношения защитных масок на территории подчиняющихся федеральному правительству госучреждений в течение суток. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, – пишет ТАСС.

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Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила, что ношение защитных масок при выходе из дома становится обязательным в американской столице.

Это распоряжение не относится к федеральным учреждениям, которые располагаются на территории города. В связи с этим главу государства спросили, примет ли он аналогичное решение в отношении Белого дома, других учреждений, а также военных баз.

"Мы собираемся принять решение в течение следующих 24 часов. Мы сообщим вам, что это за решение", — ответил президент.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в американской столице зафиксированы 11,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, умерли почти 600 человек.

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Напомним, что ранее Трамп заявил, что патриотично носить маску и похвастался фото в защите.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США Вашингтон маска коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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